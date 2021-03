La fundaziun Scalottas a Scharans survegn ina contribuziun dal chantun da maximalmain 2'278'350 francs per sanar il bogn da terapia. En tut custia la sanaziun var 2,7 milliuns francs, scriva il chantun. Suenter ch’il bogn da terapia è ussa dapi passa 45 onns en funcziun, sto el ussa vegnir sanà, perquai ch’el n’accumplescha betg pli a las prescripziuns dad oz. La sanaziun dal bogn da terapia prevesa da betg midar las dimensiuns exteriuras dal batschigl existent. Cun mesiras architectonicas duai vegnir meglierà l'access al batschigl.

Scalottas Scharans

La Fundaziun Scalottas maina a Scharans ina chasa per instrucziun speziala per uffants ed ina chasa da dimora per persunas creschidas cun grevs impediments corporals u cun blessuras dal tscharvè. Il bogn da terapia a Scharans na vegn betg be duvrà da las abitantas e abitantas dal Scalottas ma era da classas da scola e uniuns da la regiun.

Ord l'archiv

La Fundaziun Scalottas a Scharans festivescha ils 24 d'october 2015 il giubileum da 50 onns.