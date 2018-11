A la radunanza communala han ils da Schiers approvà unanimamain il preventiv per l'onn 2019. Quel quinta cun in surpli da retgav da stgars 220'000 francs. Plinavant vulan ils da Schiers far investiziuns nettas per var 2,1 milliuns francs.

Il pe da taglia resta tar 120% da la taglia chantunala simpla.

