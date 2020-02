cuntegn

Grischun Central - Scola Seglias survegn in abitadi per avieuls selvadis

La scola primara da Seglias ha gudagnà l’emprim premi d’ina concurrenza da la fatschenta «Wildbiene und Partner». In video producì da la scola ha survegnì las pli bleras vuschs en la concurrenza. Gist davant scola da Seglias en Tumleastga vegn fabritgà in abitadi biodiversitar per avieuls selvadis.