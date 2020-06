Per pudair surviver cun in manaschi en la periferia han ins savens dad esser fitg creativ. La scrinaria Demarmels a Salouf fa quai cun in nov product.

Sch'ins stat salda en la branscha da scrinaris, alura na pon ins cun il temp betg pli tegnair pass cun la concurrenza. Quai sa il possessur da la scrinaria Demarmels, Roger Demarmels. Uschia è el spert stà d'accord cun l'idea dal emprendist Noah Demarmels, ses figl.

L'idea da Noah: Elavurar mobiglias cun epoxid. Epoxid è ina sort da rascha artifiziala che vegn maschdada cun auters liquids. Quella mixtura - tenor gust colurada u transparenta - pon ins alura dar en furmas ed elavurar per exempel cun laina u crappa. Uschia èsi pussaivel da crear mobiglia da tuttas sorts.

Noah Demarmels ha scuvert quella metoda en l'internet. El n'ha chattà nagin auter manaschi en il Grischun che offrescha tala mobiglia ed ha perquai vesì in grond potenzial per quels products da nischa. A l'entschatta ha el gì d'experimentar ina massa. Ussa, ch'el sa co far, na dettia però quasi nagins cunfins creativs.

Roger Demarmels è fitg cuntent che ses figl surprenda iniziativa gia durant l'emprendissadi, vul experimentar e chattar novas vias. Quai dettia ad el in bun sentiment, sch'el pensa vi dal futur dal manaschi.