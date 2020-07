La scola primara e la scolina da Seglias en Tumleastga han gudagnà l’emprim premi d’ina concurrenza da la fatschenta turitgaisa «Wildbiene & Partner» che s’engascha per ils avieuls e la biodiversitad. Grazia al premi principal vegn ussa construì sin l’areal da la scola in paradis per avieuls.

Sin ina surfatscha pli gronda ch’ina plazza da ballape, vegn il mument preparà l’areal davos la scola. Nua ch’i deva avant in prà, è ussa da vesair blera crappa, ch’è circumdada da laina morta. Dus chavaterras èn vi d'installar in lajet da 250 meters quadrat, nua che blers amfibis e rustgs vegnan a chattar in dachasa. Per ils avieuls selvadis che fan il gnieu sin il terren, vegn creà in agen abitadi.

20 abitadis da biodiversitad per avieuls selvadis, ha la firma Wildbiene & Partner gia realisà. Quel a Seglias è il pli grond enfin oz. Ils custs: radund 180'000 francs.