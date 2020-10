D’ina uniun da pumicultura locala vegnan furnidas las plantas giuvnas, ils tals ils uffants pon gidar a plantar. I vegn dentant era semnà. Sco quai che Yannick Schauwecker da Wildbiene + Partner ha ditg, saja ussa il dretg mument per far questas lavurs. Pumra ch'è resistenta al fraid d’enviern possia vers l’atun crescher bain en il terren.

Paradis per animals, amfibis ed avieuls

Per l’emprima giada bajegia Wildbiene + Partner in paradis da biodiversitad, ch’è fitg bain adattà per avieuls selvadis che fan lur gnieu en il terren. Ils responsabels quintan cun al main 100 sorts avieuls selvadis, che survegnan qui in abitadi. L’areal biodivers cun in lajet per amfibis e rustgs davant la scola da Seglias ha ina surfatscha da 6'000 meters quadrats. Il preventiv per quest project munta a 200'000 francs.