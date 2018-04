Diversas producziuns dal festival han in connex cun la lingua rumantscha. Uschia èn per exempel da vesair a Bravuogn il clarinettist Domenic Janett ed il ghitarrist Robert Grossmann, che fan in concert cuminaivel e raquintan anecdotas. Er da la partida è Leo Tuor, che legia or da ses pli nov roman, u Aliesch Vital, che creescha entaifer trais dis ina sculptura da fier vegl. Bibi Vaplan vegn a chantar chanzuns da ses nov album rumantsch «Cler cler».

Finanziaziun anc betg garantida

Il festival ha in preventiv da radund 240’000 francs. Sco quai che Annina Giovanoli, la manadra da producziun dal Bergfahrt Festival ha ditg, saja la finanziaziun betg anc dal tut garantida. Ma ella saja da buna speranza da pudair cuvrir il budget enfin ch'il festival cumenza. En tut quinta ella cun radund 1'000 visitadras e visitaders. Tar la davosa ediziun - l’emprima ediziun dal Bergfahrt Festival - han radund 700 persunas visità il festival. Tenor il comité d’organisaziun duai quel en l’avegnir avair lieu mintga dus onns.

Dapli infurmaziuns Homepage dal Bergfahrt Festival , il link avra en ina nova fanestra

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Grischun Central Nov festival cultural a Bravuogn

RR actualitad 11:00