L'hotel Kurhaus a Bravuogn vaglia sco in dals megliers exempels architectonics or da l'epoca dal «Jugendstil». E ses scharm ha scuvrì era la televisiun internaziunala. Gia per la terza giada vegn realisà en l’hotel ina Dating-show per seniors.

Seniors tschertgan l'amur en il hotel Kurhaus a Bravuogn 4:04 min, Telesguard dals 3.10.2017

Dapi onns schon vegnan puclià en la televisiun purs e sirs. Seniors en la meglra vegliadetgna èn enfin uss però vegnids negligids. Cun «Hotel Römantiek» sa mida quai. L’idea vegn dad ina firma da producziun da la Belgia. Avant in onn as haja registrà a Bravuogn per l’emprima giada l’emissiun che ha procurà per quotas d’aspectaturs in toc sur la media da l'emettur. Pia in format cun success.

« Scha no filmessan quist in Belgia, schi tot füss fingià familiar. Tots cugnuoschessan fingià la regiun. La Svizra però es üna destinaziun exclusiva. » Dirk van den Houte

Inventader da la show

L’idea è fitg simpla. Ina gruppa seniors nubils viagian ensemen cun giuvens moderaturs en Svizra e fan vacanzas en l’hotel. Sper giudair la cuntrada vegnan organisadas differentas activitads che mainan in zic paiver en il segiurn e sveglian forsa tar in u l’auter era puspè l’amur.

Tractativas cun pajais da tut il mund

L’emissiun ha persvas era emetturs en auters pajais. Sper la Belgia, ha era la Ollanda registrà l’ultima stad a Bravuogn, ed ils ultims dis è vegnì producì la medema show per Sat1 en Germania. Set ulteriurs pajais èn era interessads, tranter auter era ils Stadis Unids e la Gronda Britannia.

La cumbinaziun da l’hotel istoric or da l’epoca dal «Jugendstil», circumdà da muntognas lieus idillics amez las alps cun glieud pli veglia en tschertga da l’amur funcziuna fitg bain, din ils inventaders da la show. Perquai èn era ulteriuras filmadas da quella show planisadas a Bravuogn.

In gudogn per tut la regiun

Ch’ins ha dumandà gist a l’hotel Kurhaus a Bravuogn sch’ins dastga vegnir a filmar è tenor il directur da l’hotel Christof Steiner in cas da fortuna. La firma da producziun ha scuvert sur l’internet ina fotografia da la sala da mangiar dal hotel e ha immediat contactà l’hotel cun la dumonda. Ils maletgs dal hotel e da la regiun che vegnan uss emess en adina dapli pajais, ha ina valur da reclama enorma per l’entir turissem, betg mo per Bravuogn, ma per l’entir Grischun. Da quai è Christof Steiner persvas.

RR Telesguard 17:40