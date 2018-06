Grischun Central - Sennaria Andeer vegn sanada il mument

Las lavurs da renovar la sennaria han cumenzà glindesdi. Enfin la fin da l’onn vegnia investì in milliun francs, ha ditg Lilian Würth da l’Uniun PRE Beverin. La renovaziun da la sennaria è in da set projects dal program «Projects per il svilup regiunal».