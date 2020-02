Dapi il prim da schaner datti in servetsch palliativ en il Grischun Central. Quest servetsch vegn purschì cuminaivlamain dals ospitals da Tusaun e da Savognin en collavuraziun cun la Spitex e las chasas d’attempads.

La finamira dal Servetsch palliativ grischun è da pudair porscher tgira palliativa e tgira a chasa, ubain ch’el procura er che la tgira a lung temp possia vegnir sustegnida da las instituziuns per attempads. Per la regiun dal Grischun Central stat oramai a disposiziun en l’avegnir ina squadra spezialisada per la tgira palliativa.

Betg tut las malsognas pon vegnir medegiadas

Malgrà ils gronds progress da la medischina datti malsognas che na pon betg pli vegnir medegiadas. Quai chaschuna sfidas particularas tant per pazientas e pazients sco er per ils confamigliars. Il Servetsch palliativ grischun gida en talas situaziuns e porscha tgira e tractament per carstgauns cun malsognas incurablas, vitalmain privlusas u cronicas.

Il servetsch ha la finamira da sustegnair pazientas e pazients pertutgads e lur confamigliars per levgiar il malesser corporal sco er ils quitads e las anguschas dals malsauns. El sustegna il giavisch da carstgauns grevamain malsauns da pudair passentar la davosa part da lur vita en in lieu tenor lur preferenza.

Il Grischun Central profita

Dapi il prim da schaner porscha questa squadra ses servetschs en la regiun da la Mantogna, Tumleastga, Schons, Avras, Valragn, Val d’Alvra e Surses. Il Servetsch palliativ grischun è in servetsch ambulant che sustegna las organisaziuns d'ospital externas ed ils ospitals regiunals en las situaziuns cumplexas dals cas palliativs.

L’annunzia per la tgira palliativa po vegnir fatga dal medi da chasa u dal pazient sez. Ils collavuraturs visitan ils pazients en lur dachasa per sclerir ils fatgs e per valitar la situaziun individuala. Pervia da sia cussegliaziun cumpetenta en situaziuns da tgira difficilas e grazia a ses support pertutgant indrizs da tgira spezials, ha il Servetsch palliativ svelt pudì fitgar pe en il Grischun.

RTR actualitad 12:00