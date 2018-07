Il sistem da sauar da Marcel Foffa è en funcziun bunamain nonstop. Anc hajan ins avunda aua da mantegnair quest sistem. «Sch'i va dentant uschia vinavant staliva l'aua da naiv insacura. Allura avain nus vairamain in problem», constatescha el. Tut en tut dovria el per 60% fin 70% dapli aua per sauar che uschiglio. Normalmain sto el numnadamain era sauar. Quai dentant sulettamain tar legums che vegnan cultivads sut tetg, sco per exempel las tomatas. Per tut tschels legums munta la setgira dentant custs supplementars. Per l'ina dettia differentas furmas da sauar. «Lura ston ins adina puspè spustar las installaziuns, uschia ch'ins bogna be quellas plantas che han vairamain necessari», explitgescha Marcel Foffa. Vitiers vegnia anc l'electricitad ch'i dovria.

Oravant tut a butias da la regiun venda l'ortulan sia racolta. El sincerescha, che ses clients na sentian nagut da quests custs supplementars. Quai saja ina ristga ch'ins stoppia purtar sco ortulan. Sper la setgira possian en auters onns gie era parasits chaschunar custs supplementars. Uschia resta a Marcel Foffa nagut auter che da sperar sin plievgia. Optimal fiss ina plievgia intensiva che resta trais fin quatter dis.

TR sil punct 17:50