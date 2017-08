Sfidas per il Center da Sanadad Savognin

Il Center da Sanadad Savognin construescha abitaziuns per seniors. Il medem temp fatschenta in deficit e la restructuraziun dal center ils responsabels.

«Il 2017 vegnin nus a scriver in deficit da circa 500'000 francs» dì il directur dal Center da Sanadad Savognin SA Gion Cola. Ils motivs sajan surtut da localisar en marcant pli pac cas d'emprim agid, causa d'ina segunda stagiun d'enviern debla. Per prevegnir haja la direcziun ed il cussegl d'administraziun instradà per il 2018 ina restructuraziun, quella saja sin buna via. Il medem mument ha il schefmedi Stephan Remer visà questa stà sia plazza, quai ch'ins deplorescha. Malgrà tut saja quai dentant er ina schanza per garantir a media e lunga vista cun la restructuraziun las bun 125 plazzas da lavur en la regiun. «E cun las abitaziuns per seniors che nus construin sa il Center porscher ina soluziun cumpletta» è Cola persvas. Cun reagir baud avunda e reservas finanzialas avant maun na saja il Center il mument er betg periclità.