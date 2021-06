Nova co-presidenta per l’Uniun Rumantscha Grischun Central

Dapi l'atun passà è l’Uniun Rumantscha Grischun Central (URGC) stada senza successura. Zegna Pittet-Dosch aveva demissiunà. Uss sa metta Simona Demarmels da Savognin/Salouf a disposiziun. Ed uschia vegn er Gierina Michael da Donat a cuntinuar sco co-presidenta.

Simona Demarmels sa legra sin la nova incumbensa:

Suenter las votaziuns pertutgant il rumantsch grischun hai jau decidì ch’uss è il mument da surpigliar responsabladad e da far part da las midadas che l’iniziativa ha chaschunà.

Sin la pagina d’internet da l’URGC infurmescha l’uniun ch'ella haja chattà cun Simona Demarmels ina buna candidata. «Jau sun fitg levgiada che nus avain finalmain chattà ina candidata e jau ma legrel da lavurar ensemen cun Simona Demarmels», di la co-presidenta da l'URGC, Gierina Michael, envers la FMR.

Pliras midadas en la suprastanza

L’URGC n'è betg be stada fatschentada durant ils mais passads cun la tschertga d’ina persuna per il co-presidi. Er il post dal cassier da Marc Decurtins daventa vacant. La suprastanza propona a Flavio Guetg da Savognin sco successur. Per il post vacant sco suprastant suppleant vegn proponì Men Candreia da Savognin. El duess medemamain survegnir la funcziun da delegà.

Patric Vincenz da Savognin sa metta a disposiziun sco represchentant da la Sutselva a dal Surmeir en la suprastanza da la Lia Rumantscha. Quella lavura ha Gion Capeder fatg ils davos 12 onns. Sia perioda d’uffizi va dentant a fin l'atun 2021.

Tut las elecziuns vegnan fatg en scrit fin ils 23 da zercladur 2021.