Il chantun Grischun gida al vitg da Brinzauls che glischna in meter ad onn a val e ch'è periclità d'ina bova da crappa. Per quests motivs ha la regenza grischuna declerà la chaussa sco «situaziun extraordinaria».

La gievgia han las autoritads da la vischnanca e dal chantun infurmà la populaziun da Brinzauls en Val d'Alvra davart l'ultim svilup e la situaziun. Uschia haja la regenza decis da sustegnair la vischnanca da Brinzauls cun meds finanzials e persunals.

Il vitg ruschna anc adina per in meter ad onn a val. Tenor indicaziuns da la vischnanca mussia il georadar ina zona che sa mova pli spert ch'enconuschent fin uss. Quella sa chatta survart il vitg e cumpiglia in volumen da 500'000 meters cubics.

Privel crescha

Ils spezialists han era chattà ina ulteriura zona che ruschna sur Vazerol. Quella ha ina grondezza da fin a 170'000 meters cubics. Omadus volumens sajan plain sfendaglias ed il material rumpia giu toc a toc. Quest material na cuntanschia dentant betg ils vitgs. Tuttina saja il privel che vala per Brinzauls e Vazerol creschì lev, hai num davart da las autoritads.

Sistem da drenascha betg anc pront

A Brinzauls èn vegnidas fatgas sis furadas enfin oz, ed ina furada marscha anc. Questas furadas duain purtar dapli savida dal terren. Enfin ussa han ils experts chattà ora, che la massa che glischna sa chatta tranter 25 e 150 meters sut terra.

Per il mument n’èsi betg anc cler, sch’igl è pussaivel da sanar tecnicamain il grip instabil cun in sistem da drenascha. Per il cas ch’i dat in project da sanar, sa participass la Confederaziun cun enfin 45% vi dals custs.

