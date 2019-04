Nagin saveva propi tgi che paja l’abunament. Cur che las vischnancas da la Muntogna han survegnì avant stgars in mez onn in quint da la Somedia è quai sa midà. La gasetta datti ussa be pli ina giada l’emna gratuitamain.

Indemnisaziuns per dretgs

Ch'ina entira vallada survegn gratuitamain ina gasetta dal di, ha sias ragischs tar la fundaziun da la Quotidiana. Quella aveva numnadamain surprendì ils dretgs da las anteriuras gasettas rumantschas sco quels da la «Casa Paterna/La Pùnt». Sco indemnisaziun per quels dretgs vess quai stuì dar la Quotidiana per las chasadas da la Muntogna «pli favuraivel».

Pertge che l' abunament è dentant stà tut quels onns gratuit, na sa nagin pli precis.

