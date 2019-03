Per adina dapli giasts è campar era d’enviern ina buna alternativa per far vacanzas favuraivlas, datiers a la natira. In dals emprims campadis ch'aveva cumenzà da porscher quai è il campadi St. Cassian a Lantsch.

Spalar naiv per ir a far la duscha

Avant 63 onns ha Josef Nadig fundà il campadi St. Cassian. Dapli 30 onns maina il figl Constantin il campadi, da nov ensemen cun ses uffants. Gia baud han ils Nadigs vis il basegn da pudair campar era durant la stagiun d’enviern. Saja quai sco aventura speziala or da idealissem u per spargnar raps. Sco in dals emprims campadis en il Grischun han els uschia cumenzà gia fitg baud da tegnair avert lur portas era d’enviern.

Dapli lavur, ma pli ruassaivel

L’enviern dat schon dapli lavur a la famiglia Nadig, malgrà ch’ils dis èn bler pli curts e tut è in zic pli ruassaivel sin l’areal. Rumir naiv per che las rulottas han plaz u vegnan puspè davent è obligaziun e dovra durant envierns sco quest onn il pli bler temp e chaschuna era ils pli bler custs. Da notg ston ils giasts però mirar sez, co ch'i vegnan da lur rulotta tar la tualetta publica ed enavos, era sch'i naiva e bischa a tut pudair. Durant il di porscha il campadi tut tenor standard in sumegliant service sco in hotel. E per tut ils giavischs e problems ch’ils giasts han ston ins esser qua cun u senza naiv.

Auter che spendrera hai jau gia fatg tut qua.

Era sch’ins craja che campar saja far vacanzas pli simplas, las pretensiuns èn creschidas ils davos onns: I vul er qua in tschert luxus sco Wi-Fi, duschas chaudas, attatg da televisiun. E sch’ins na vul betg perder ils giasts a la concurrenza, ston ins adina puspè far investiziuns. Constantin Nadig na porscha però betg mo pervia da las finanzas campar d’enviern, sut il stritg plaschi ad el in zichel meglier da manar in campadi d’enviern che da stad. Perquai che campar e manar in campadi d’enviern è anc adina insatge tut spezial.

