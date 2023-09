Gia passa 25 onns na vegn il conduct d'ieli tranter Tusaun ed il pass dal Spleia betg pli duvrà. Lavurs da mantegniment ston tuttina vegnir fatgas regularmain. Ussa ha la possessura, l'Oleodotto del Reno SA dentant inoltrà la dumonda da prender definitivamain or da funcziun il tschancun da Tusaun fin il pass da Spleia.

Betg d'accord cun ils plans

Differentas vischnancas ed er las organisaziuns d'ambiaint grischunas Pro Natura e WWF han inoltrà lur protesta en chaussa tar l'Uffizi federal d'energia. Ils dals puncts principals da las vischnancas Tusaun ed Andeer è ch'il saja d'examinar in diever alternativ per il conduct existent. Er cun la moda e maniera da proceder da la fatschenta taliana èn ni il president communal da Tusaun, Curdin Capaul ni il president communal d'Andeer Silvio Kunfermann d'accord.

Legenda: Silvio Kunfermann, president da la Vischnanca d'Andeer, crititgescha l'interpresa RTR

L'Oleodotto der Reno SA n'ha numnadamain betg contactà las vischnancas avant d'inoltrar lur dumonda tar l'Uffizi federal. «Nus avessan gugent temp per examinar in diever alternativ per il conduct d'ieli», di il president communal da Tusaun Curdin CapaulTenor plan da la fatschenta taliana dess il conduct d'ieli restar en terren e grip e per part vegnir emplenì cun cement. Quai è in dals puncts principals dal recurs da la vischnanca Andeer.

Or da nossa vista èsi cler e net, che la fatschenta sa vul uschia sa dispensar da la responsabladad.

Quitads pervia da substanzas nuschaivlas

Il conduct d'ieli tranter Spleia e Tusaun duai vegnir disfatg cumplettamain e las surfatschas pertutgadas renatiralisadas. Quai pretendan las organisaziuns per l'ambient grischunas WWF e Pro Natura cun ina protesta a l'Uffizi federal per energia.

Perquai che PCB e da lunga durada, arriva en l'aua, s'enritgescha en la chadaina da nutriment, quai ch'è nuschaivel per ils animals e per ils umans, e perquai che PCB è scumandà, ston funtaunas da PCB vegnir allontanadas.

Sch'in laschia il conduct d'ieli en il terren vegnia tenor WWF e Pro Natura il privel per l'ambient ignorà cumplettamain. Sin fundament dal temp da construcziun saja da supponer che las lingias cuntegnian PCB, Asbest ed autras materias nuschaivlas.

Tge è PCB? Avrir la box Serrar la box Biphenils policlorads (PCB) èn idrocarbons clorads che pon s'enritgar en la chadaina da nutriment e ch'èn suspectads da chaschunar cancer. Pervia da sia toxicitad è PCB gia scumandà dapi l'onn 1972 en sistems averts sco colurs, lac u protecziun cunter la ruina, e dapi l'onn 1986 generalmain.