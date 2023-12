Christian Simmen il president communal da Valragn è da buna speranza ch'il project «Resort Rheinwald» vegn realisà ils proxims onns. Il dretg da cumprà saja surdà, la societad d'aczias fundada ed ils plans da business per la finanziaziun sin in bun fundament. Auter che tar projects precedents saja ussa er in investur en vischnanca che realisescha gia insatge. Jan Michal ch'ha er in pachet d'aczias da las pendicularas Spleia Tambo saja cun la realisaziun da la bieraria ed il hotel tiers bain enconuschent en vischnanca e quai dettia fidanza, di Simmen.

Legenda: Christian Simmen Il president communal da Valragn è da buna speranza per il svilup turistic a Spleia. RTR

Architect enconuschent per il resort

Il biro d'architectura da Basilea Herzog & de Meuron ha preschentà in'emprima visualisaziun dal project «Resort Rheinwald». Per ils investurs saja stà impurtant d'avair in ferm num per il project, ha tradì Christian Simmen. La vischnanca da Valragn saja involvida en il project natiralmain cun dar il dretg da construcziun ed indirectamain er cun esser acziunaria da las pendicularas. Il resort saja dentant in project privat e franc fitg impurtant per il svilup turistic da Valragn. Uschia spera Simmen ch'ils proxims pass sco per exempel la planisaziun da zonas possia vegnir reglada bainspert e ch'ils emprims giasts vegnan alura en tschintg enfin sis onns. El en mintga cas saja da buna speranza – er perquai che las premissas sajan ussa autras che tar projects precedents. Vischnanca e pendicularas sajan en ina bartga ed ils investurs er pronts.

Visualisaziun dal project resort Rheinwald