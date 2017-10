Spleia-Tambo definitivamain salvà

Tractativas cun las bancas, il sustegn da las vischnancas participadas sco er dad auters crediturs han salvà las pendicularas Spleia-Tambo SA.

L'onn passà han las pendicularas Spleia-Tambo SA constatà gronds problems finanzials. L'entschatta dal 2017 era la liquiditad da las pendicularas talmain precara, che schizunt in concurs era probabel. Dapi l'avrigl da quest onn ha l'interpresa in nov cussegl d'administraziun. Cun quel èsi stà pussibel da reducir ils debits fermamain, uschia che la Spleia-Tambo SA po uss planisar la stagiun d'enviern.

Salvà grazia a tractativas cun las bancas

Sper il sustegn da las vischnancas e d'auters crediturs ha surtut ina reducziun da chapital da las bancas gidà da meglierar la situaziun finanziala. Las pendicularas han cuntanschì en tractativas cun las bancas da reducir il chapital ester fermamain. Tut senza daivets n'è l'interpresa dentant betg. La situaziun finanziala è però uschia, che Spleia-Tambo sa surviver, sch'i vegn a dar in enviern mediocher. Tuttina vulan las pendicularas proximamain anc far in augment dal chapital facultativ, per puspè avair ina buna quota d'agen chapital.

Cun innovaziuns vers l'enviern

Per la stagiun d'enviern planisescha la Spleia-Tambo ina meglra purschida da gastronomia e diversas innovaziuns sco per exempel l'emprim E-Kids-Land da la Svizra. Per il mument èn quai Elektro-Skidoos per uffants. In tozzel «TamboRacers» (töffs da naiv electrics) vegnan a star a disposiziun als uffants e quai cun in percurs a posta creà per quels. En l'intern da la staziun da val datti ultra da quai gratuitamain «TamboSliders», ina sort velo da trais rodas cun tracziun electrica.

RR novitads 12:00