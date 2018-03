Spleia-Tambo tschertga puspè in nov directur

Las pendicularas Spleia-Tambo tschertgan in nov directur.

Suenter gnanca in onn tschertgan las pendicularas Spleia-Tambo gia puspè in nov directur. Sco il commember dal cussegl d'administraziun Ivo Frei ha confermà envers il Bündner Tagblatt, sajan els a la tschertga d'in nov directur. Il directur d'enfin qua Ersel Sertkan ed els hajan gì ideas differentas, co manar las pendicularas. Gia il december saja la collavuraziun perquai vegnida schliada.

Il zercladur passà aveva Sertkan cumenzà sco directur da las pendicularas Spleia-Tambo, quai sco successur d'Andrea Camastral.

