Sco quai che Remo Fehr, il parsura da l’Uffizi per la natira e l’ambient dal Grischun ha ditg envers RTR, sajan il mument anc pendentas 20 dumondas da bajegiar. Uschia possian ins quintar ch’enfin la fin da quest onn sajan 120 dals stans da sajettar dal Grischun equipads cun chistas che piglian si il plum, uschia ch’i po vegnir sajettà vinavant.

Tge che capita cun ils auters radund 20 stans da sajettar n’è per il mument betg anc cler. Tenor Remo Fehr possian quels stans da sajettar a partir dal schaner pir puspè vegnir duvrads, cura ch’in tschiffaballas è montà. Ina subvenziun da la Confederaziun per talas installaziuns datti dentant mo pli enfin la fin da quest onn. Remo Fehr quinta dentant era che tscherts stans da sajettar restian serrads, per exempel pervi da fusiuns da vischnancas e d'uniuns da tir.

Anc dapli temp per sanar terren contaminà

In’auter tema per ils stans da sajettar è la sanaziun dal terren. Perquai ch’il terren dals stans da tir è contaminà cun plum, ston quels vegnir stgavads. La terra ch’è contaminada cun dapli ch’in gram plum da muniziun per kilo, sto vegnir manada davent. Tenor Remo Fehr da l’Uffizi per la natira e l’ambient dettia qua nagins termins fix per sanar. I dettia dentant ina glista da prioritads. Là nua ch’i pudess dar in privel per l’aua da baiver pervi dal plum, là stoppian quellas lavurs vegnir fatgas avant che là, nua ch’i saja pertutgada be la pastgira.