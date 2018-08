Il lai Barnagn a Savognin è in lai artifizial, l’enviern è el in parcadi. Durant l’entira stad vegn il lai spisgentà cun aua da baiver. Malgrà ch’i ha dà pauca plievgia questa stad, culan sco ils auters onns radund 500 fin 600 liters aua frestga la minuta en il lai.

Stad sitga nagin problem per il lai Barnagn

Qua culla l'aua dal lai Barnagn puspè en la Gelgia. I dat era anc in auter lieu nua che l'aua sorta dal lai.

Dapi ch'il lai Barnagn saja vegnì construì avant pli che 30 onns, vegnia quel spisgentà cun aua da baiver. Quai ha ditg sin dumonda da RTR Martegn Netzer, il schef dal servetsch tecnic da la vischnanca Surses. Sch’ins pigliass l’aua or dal flum Gelgia che sa chatta gist dasperas, alura avess quai per consequenza che l’aua fiss tschuffa, surtut cura ch’i dat temporals.

In surscul confortabel

A Savognin ins possia dir ch’ins saja il mument en ina situaziun confortabla: Il mument hajan els en media in surscul da radund 2'000 liters la minuta or da la rait d’aua. Quai munta ch’il lai Barnagn po sco adina vegnir emplenì cun aua nova. Che l’aua circuleschia en il lai, saja impurtant per la schubradad da l’aua.

Tests persvadan

Ina giada al mais vegn l’aua examinada. E tenor Martegn Netzer èn questas provas adina bunas: L’aua haja ina valur da ph da 7, tge che muntia che l’aua saja schubra e neutrala.

