Staziun da Razén è vegnida modernisada

La staziun da Razén da la Viafier retica è vegnida modernisada ils davos dus onns per totalmain 7 milliuns francs. Plinavant è ella ussa vegnida bajegiada enturn tenor ils basegns da persunas cun impediments.

Per inaugurar la nova staziun da Razén ha il directur da la Viafier retica Renato Fasciati ensemen cun il president communal da Razén Reto Loepfe plantà in nov tigl. Preschents eran era il responsabel da l’infrastructura da la Viafier retica. Cun plantar quest tigl han ins d'ina vart remplazzà il tigl che ha stuì guntgir ord motivs da plaz. Da l'autra vart vul la Viafier retica era mussar ch'ella è interessada ch'ins resguarda il confort per la clientella tar ina renovaziun d'ina staziun.

Sco che la Viafier retica ha communitgà, era la staziun da Razén antiquada e perquai han ins stuì modernisar ella. Ils davos dus onns haja ins investì totalmain set milliuns francs e bajegià enturn la staziun tenor ils basegns da persunas cun impediments.

Staziun favuraivla per la clientella

Razén è per la Viafier retica in punct central che colliescha tren e bus. Il nov perrun aut binari 1 è oz in perrun cumbinà tranter bus e tren cun cuvriment da tetg. Plinavant è la fatschada da l'edifizi da la staziun vegnì renovà. La staziun da Razén aveva pli baud trais binaris, oz èn quai be pli dus per cruschar. Ils urs dal perrun èn sin ina lunghezza da 150 meters illuminads.

