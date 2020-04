Hans Friberg (66) vesa differentas variantas pussaivlas per l’avegnir da la butia: Per exempel tschertgar in partenari da fatschenta per Reto Schircks che fiss pront da star anc in tempet, enfin ch’il manaschi pudess vegnir surdà cumplet en novs mauns. In'autra idea dal Centerin da Scuntrada è, d’integrar la butia en ina societad existenta da la regiun.

En la regiun èn ins avert per il discurs

Roman Brenn, il president dal consum Alvra Surses ha ditg envers RTR, ch’i pudess daventar grev da manar la butia da Stierva cun gudogn. Ins saja però avert per il discurs, gist ussa cun la crisa da corona ins haja vis, quant impurtant che las butias pitschnas dals vitgs sajan.

Da la vart da la vischnanca Albula/Alvra datti gia oz in sustegn. Uschia incassescha la vischnanca nagin tschains per l’immobiglia, plinavant paja ella 5’800 francs ad onn vi dal manaschi. Il president communal Daniel Albertin ha ditg, ch’ins veglia era en l’avegnir sustegnair la butia. Sch’i vegnian giavischadas midadas en las furmas da sustegn, alura ins possia franc discutar surlonder. Enfin ussa ins haja però betg anc survegnì ina dumonda en chaussa.