En il rom da la fusiun è vegnì decidì che l’administraziun communala duess esser en il center da la vischnanca a Casti. Il lieu actual dasperas la baselgia sin in mut n’è tenor la vischnanca betg uschè adattà, uschia ch’ins vul fabritgar ina nova chasa communala a la staziun. Il studi davart la realisabladad ed in concept da traffic è vegnì fatg dal biro d’inschigner Hartmann & Monsch SA. Sco ch’igl è da leger en il messadi, pudessi dar in bajetg nov cun quatter auzadas, là nua ch'actualmain La Posta sa chatta. Plinavant pudessi dar in terminal per ils autos da posta. Il buffet da la staziun vegniss destruì ed i dess là ina rundella.

Plirs milliuns mo per il traffic

Sco quai ch’il president communal Daniel Albertin ha ditg envers RTR, custia mo l’access dal traffic plirs milliuns francs. Uss veglian ins savair da la populaziun, sch’ins duess cuntinuar cun il project u tschertgar in’autra soluziun. La via è ina via naziunala ed è uschia en la responsabladad da la Confederaziun. Il chantun pudess dentant sustegnair la vischnanca tar las lavurs da projectar. Davart la finanziaziun sto la vischnanca Albula/Alvra contractar cun la Confederaziun.

Legenda: Il concept da traffic. Hartmann & Monsch SA

RR actualitad 12:00