Studi: Riom duai daventar pli attractiv

A Riom è la sedia dal festival cultural Origen. Ussa survegn la vischnanca in plan da furmaziun. Quel è vegnì preschentà la sonda a la publicitad, a l’ur dals dis dal patrimoni.

Il studi cumpiglia differents puncts centrals: Uschia vegn fatg la proposta, da furmar da nov la plazza dal vitg. Quella vegnir embellida cun ina sulada. Entamez da la plazza duai dar bigl nov, e la saiv che sparta la via chantunala cun la plazza dal vitg, duai svanir.

Ina stgala e parcadis novs

In auter punct central dal studi è, da transfurmar la senda che va dal chastè fin sin la plazza dal vitg: Cun construir ina stgala cun passamaun duai la senda taissa daventar pli confortabla e pli accessibla, ed entamez la senda duai dar in banc ed in bigl per baiver.Il studi piglia resguard era sin ils automobilists: Uschia duai il parcadi existent a l’entrada da la vischnanca vegnir revalità, quai cun zuppentar ils autos davos saivs vivas. Davos l’ustaria Taratsch pudessi dar ulteriurs parcadis sch’i fa da basegn. Pli paucs parcadis pudessi tenor il studi dar davant la sala polivalenta. Quella plazza duai vegnir pli verda grazia tschareschers che duain vegnir plantads. Uschia duai la plazza era daventar in lieu da scuntrada

Animar il dialog

En incumbensa da la Protecziun da la Patria ed Origen han l’architect Men Duri Arquint ed ils architects da cuntrada Sibylle Aubort Raderschall e Roland Raderschall è vegnì elavurà il studi da furmaziun dal spazi public a Riom. Punct da partenza è stada la dumonda, co ch’il spazi liber existent po vegnir nizzegià sco lieu attractiv, ch’animescha il dialog tranter la glieud e dat vita al lieu. Il studi furma in impurtant element per il svilup dal festival cultural Origen.