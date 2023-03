Ralph Feiner, ch'ha inoltrà la petiziun per mantegnair ils bigls a Stugl, ha ditg vers RTR ch'el haja gia inoltrà in recurs cunter il project da simplamain laschar svanir il bigl sisum vischnanca. Ina plazza da catram enstagl na saja nagina opziun per in lieu da s'entupada. E cun sia petiziun vuless el far attent sin l'impurtanza sociala da bigls en vischnanca – quai sajan ils lieus da scuntrada. La petiziun ch'ha en paucs dis cuntanschì la finamira minimala da 50 suttascripziuns vuless sensibilisar la politica per talas dumondas.

Lieu suboptimal

Luzi Schutz, il president communal da Bravuogn/Filisur, è pertschert da l'emoziunalitad en general da bigls. Il lieu dal bigl che stuess davent saja exact en in lieu nua che camiuns da transport da laina haja difficultads da passar. Il bigl haja exact er in effect da calmar il traffic argumentescha Feiner.

Legenda: Il bigl da stgarpitsch sin la plazza cun il bigl duess restar tenor ils petiziunaris e las petiziunarias. RTR

Per Ralph Feiner, ch'ha sia chasa sper la plazza cun il bigl, èsì cler, la vischnanca da Bravogn Filisur vuless ir la via simpla cun laschar svanir il bigl sin la plazza a l'entschatta da Stugl. Per Luzi Schutz n'ha il bigl dentant nagina valur relevanta per il maletg da la vischnanca, er sche Stugl è en l'inventar da lieus cun maletg da lieu d'impurtanza naziunala. Ins saja en contact cun la tgira da monument, l'onn passà saja vegnì concedì il credit da 1,2 milliuns francs cunquai che la chanalisaziun da Stugl stoppia vegnir remplazzada. Il maletg dal lieu gudogna tenor Schutz en mintga cas, per exempel er cun metter lingias libras da telefon sut terra.

Anc temp in onn

Las lavurs duessan vegnir cumenzadas da primavaira en la part senza ils bigls. Quels vegnan ad esser part da l'etappa 2024 ha Schutz ditg vers RTR ed uschia saja el optimistic da chattar ina soluziun che cuntenta. Cuntent è il petiziunari Feiner dentant unicamain sch'il bigl resta.