Suprastanza da Ferrera/Schmitten puspè cumpletta

Oz, 8:28

Federico Belotti

La vischnanca da Ferrera/Schmitten ha il venderdi saira elegì Viktor Schwarz da nov en suprastanza communala. Ultra da quai ha la vischnanca concedi in credit per las ovras electricas da Tavau da 137’000 francs sco er in credit per novas tavlas da vias e chasas.