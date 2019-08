Sin la prada da muntogna sur Filisur va quest’on ina veglia tradiziun a fin. Per l’ultima giada vegn purtà il fain cun ponns or da la prada, sco ch’ins fascheva gia dapli tschientaners.

40 onns cultivescha Wolfgang Schutz il «Pro Bi» sin passa 1700 meters sur mar. 2 hectaras prada sitga da muntada naziunala, taiss e betg cuntanschibel cun tractors u transporters. Ma grazia als pajaments directs è questa parcella la pli impurtanta da l’entir manaschi.

Grond sforz per duas chargias fain

Segar il prà vegn fatg ozendi sco quasi dapertut cun maschinas da segar. Racoglier il fain è però enfin uss lavur manuala. Cun rastels vegn raschlà il fain sin mantuns e lura pachetà en ponns da chonv. Quels ponns, che paisan fin 50 kg, vegnan chargiads cun tecnica e ballantscha sin il dies e lura purtads fin 300 meters or da la prada enfin tar la via, nua ch’il chargiafain spetga per chargiar il fain. Ina lavur stentusa.

Senza pajaments directs ed agid voluntari da bleras persunas na faschess nagin quests sforz da segar in tal prà.

Ina nova via – in avegnir per il «Pro bi»

Per Wolfgang Schutz è questa stad l’ultima giada ch’el fa cun fain si Falein. Cun ses 64 onns va el bainbaud en pensiun. Per garantir ch'era la proxima generaziun cultivescha vinavant il «Pro Bi» ha el s’engaschà per prolungar la via da funs per quels 300 meters che mancan. Cun success. Davent dal proxim onn pon ins lura raschlar il fain fin sin via e lura chargiar ils chanvads, senza pli stuair purtar tut il fain or da la prada.

