Il siemi da manar ina chamona da muntogna. Adina dapli persunas vulan ozendi far quel pass. Divers han però ina faussa illusiun dal mastergn d’in guardiachamona. Dapi 10 onns offrescha il CAS e l’uniun da guardiachamonas svizra in curs che duess en emprima lingia sensibilisar e preparar la glieud sin quella sfida.

Enavos culs pes sin terra

In refugi, in lieu da libertad, da siemis ed emoziuns ni simplamain esser in zic pli datiers al tschiel. Diversa glieud ha in purtret plitost utopic da la vita d’in guardiachamona. Sch’i vegn insanua scrit ora ina chamona che tschertga in nov guardiachamona, è l’interess e la summa d’annunzias ozendi fitg grond. Gronda è però era la fluctuaziun da persunal. Vul dir: Blera glieud realisescha memia tard che lur «mastergn da siemi» e tut auter ch'in siemi. Igl è lavur dira e pretensiusa.

Il guardiachamona è in mix da var 12 mastergns cumbinà cun la creativitad da McGyver.

Il curs dess sensibilisar

Da la logistica e planisaziun sur la tecnica da chamona, l’ospitalitad, il dar emprim agid ed improvisar tar mintga problem. Reto Barblan, dapi 10 onns guardiachamona sin la chamona Kesch, conguala ses mastergn sco mix da var 12 differentas professiuns, cumbinà cun la creativitad dad in «McGyver». Sch'i dat in problem ni in defect, èn ins per il solit persuls. Nagin tecnicher po vegnir spert cun l'auto a reparar il donn. Il manaschi sto però tuttina funcziunar enavant senza interrupziun.

15 dis dura l’entir curs da guardiachamona, 3 da quels passentan ils participants sin la chamona Kesch. Els surpiglian tut las incumbensas e mainan durant quels dis la chamona. Bundant in terz dals absolvents dal curs da guardiachamona surpiglia pli tard propi era ina chamona.

