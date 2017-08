Surses: bunamain 11 milliuns francs gudogn

La vischnanca da Surses ha serrà l’emprim quint da las vischnancas fusiunadas cun in surpli d’entradas da 10,8 milliuns francs. Quai cun entradas da radund 41,4 milliuns ed expensas da circa 30,6 milliuns francs. Quai ha communitgà la vischnanca da Surses.

In dals motivs per il bun resultat èn ils daners da la contribuziun da fusiun sco era entradas supplementaras da taglia e concessiuns.

Malgrà la situaziun stabila da la vischnanca na vegnia ina reducziun dal pe da taglia betg en dumonda, scriva la vischnanca. Il proxim temp saja da far pliras investiziuns, per exempel per la sanaziun da la chasa da tgira u per il provediment d’aua e d’energia, scriva la vischnanca da Surses. Senza cuntervusch ha la radunanza communala er approvà da vender la parcella da dretg da bajegiar Plaz la Rezgia a Tinizong per 55'100 fr. a l'interpresa Caspar Haustechnik SA.

RR novitads 06:00