En la vischnanca da Surses datti dapli candidatas e candidats per ils posts en la suprastanza. Per las elecziuns ils 6 d'october datti otg persunas, trais en uffizi e tschintg novs, che vulan in dals quatter sezs en la suprastanza communala. Quai è da leger en las publicaziuns uffizialas da la vischnanca.

Er per la cumissiun da gestiun datti 5 persunas che vulan in dals trais mandats. Nagina concurrenza datti dentant per il president Leo Thomann che candidescha per in'ulteriura perioda d'uffizi.

RR novitads 06:00