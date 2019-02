Cun la plattafurma online «Plazza communala digitala» da la firma Crossiety vul l’uniun Anavant Surses e la vischnanca da Surses crear in lieu per il barat tranter ils vischins. Uschia duessi dar infurmaziuns uffizialas da la vischnanca, uniuns pon far reclama per lur occurrenzas e gruppas pon lantschar discussiuns.

La rait sociala è accessibla sur ina pagina d’internet, per tablets e telefonins datti ina app. Tgi che vul sa participar a la plazza digitala sto sa registrar sur la pagina d’internet www.crossiety.ch. Igl è era pussaivel da far quai direct sur la app sin il telefonin. Il mument è la app anc en la fasa da test, lantschada uffizialmain vegn ella ils 30 da mars.

