Sch'ins discurra dal Surmeir è manegiada l'entira regiun, che cumpiglia la val Alvra ed il Surses. Il Surses è la val e vischnanca politica che sa chatta sur il Crap Ses.

Tge tutga tut tar il Surses?

A la vischnanca fusiunada Surses fan part Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin, Sur e Tinizong-Rona. En tudestg vegniva pli baud discurrì dal Oberhalbstein. Oz vegn adina duvrà il term rumantsch Surses. Il Surses cunfinescha cun la vischnanca Albula/Alvra. Il cunfin è il Crap Ses. Quai è là nua ch’ils autos passan tranter Casti e Cunter tras il tunnel ch’ha era num Crap Ses. Ils abitants dal Surses vegnan numnads ils Sursetters. La musica da tschaiver sa numna per exempel «Fetters Sursetters».

Il Surmeir - sur il Moir

Sch’ins discurra da Surmeir, alura è manegià tut quai che sa chatta sur il Moir. Il Moir è ina chavorgia tranter Scharans e Muldain. Quest grip definescha il cunfin tranter la Tumleastga ed il Surmeir. Avant che la via principala tranter Tusaun e Casti era vegnida bajegiada, vegniva questa via duvrada per il transit. Oz datti anc ina senda da viandar cun tranteren in tunnel illuminà. Sco Surmirans valan ils abitants da las vischnancas da Vaz, Lantsch, Albula/Alvra, Bravuogn Filisur, Ferrera/Schmitten e Surses. L’idiom rumantsch che vegn discurrì è il Surmiran. A Vaz ed a Lantsch datti anc agens dialects, ed a Bravuogn vegn discurrì il dialect Bargunsegner. Dentant ch'il rumantsch è fitg ferm en il Surses, vegn en divers lieus en val d'Alvra discurrì pli pauc rumantsch, a Ferrera/Schmitten ed a Filisur n'ha il rumantsch quasi nagina muntada (pli).