Actualmain vegn construì il nov hotel Grava da manaivel da la staziun da val da las pendicularas a Savognin. Avert duess quel vegnir la stad proxima. Per render pli attractiv il quartier, vul la vischnanca da Surses investir var in milliun francs per embellir il conturn.

In milliun per embellir Grava

Tranter auter duess la Punt Caltgera vegnir sanada, e survegnir da nov in passadi separà per peduns e skiunz. In’attracziun tut speziala duess daventar la paraid dad aissas che separa la via Sandeilas cun il passadi da peduns. Las aissas duessan vegnir remplazzadas entras ina paraid da vaider, che mussa las muntognas dal conturn da Savognin. La notg pudess tut vegnir illuminà.

Sco quai ch’il president communal da Surses, Leo Thomann, ha ditg, saja uss il dretg mument, per far las lavurs da far pli bel il conturn da Grava, per uschia render pli attractiv il conturn dal nov hotel.