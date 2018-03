La radunanza communala da Surses decida, sch’ella vul sustegnair il project dal hotel Sandeilas, cun la summa da 530’000 francs a fond perdu. Plinavant duess vegnir dà in emprest senza tschains da dus milliuns, è da leger en il messadi ch’è vegnì publitgà oz. L’interprendider indigen Willy Ebneter vul construir al stradun da Savognin in hotel cun 70 letgs.

Hotel ed appartaments

In auter project è quel da Grava dasperas la scola primara da Savognin, vul la Uffer SA bajegiar in hotel cun bun 150 letgs per 12 milliuns francs. Vis a vis dal hotel duessan vegnir construidas 40 abitaziuns administradas per 13 milliuns. La radunanza communala decida, sch’ella vul dar in credit a fond perdu da 600’000 francs per il hotel, ed in emprest senza tschains da in milliun. Plinavant decida il suveran, sch’el vul sa participar vi d’ina societad anonima che vegn anc fundada.

Buna situaziun finanziala

La suprastanza communala da Surses è da l’avis, che la val duess survegnir nov schlantsch grazia ils novs projects. Novs letgs chauds sajan indispensabels per l’avegnir da l’entira val. La vischnanca quinta era cun dapli entradas da taglia. Tenor il messadi è la situaziun finanziala da la vischnanca Surses fitg allegraivla il mument.