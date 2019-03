Per l'hotel Viols datti ina promoziun unica da maximal 1,4 milliuns francs a fond perdu, e per il resort da vacanzas Viols 1,65 milliuns francs a fond perdu. Quai èn mintgamai 5% da la summa d’investiziuns. Plinavant è vegnì decidì da vender il terren necessari per radund 200 francs il meter quadrat. Il dretg da cumpra vala per dus onns.

Sco promoturs ageschan la Panorama Development da Cuira che vul bajegiar l’hotel, e la firma Resalpina da Breil, che vul bajegiar il ressort da vacanzas. Sco gestiunari da l’hotel è previs la firma Mövenpick Hotels & Resorts. Sche tuts dus projects da total 61 milliuns francs vegnissan realisads, survegniss Savognin 240 novs letgs da hotel da quatter stailas, sco era 80 abitaziuns da vacanzas administradas.

Ulteriuras tractandas

Plinavant ha la radunanza communala da Surses decidì, d’approvar il contract da dretg da bajegiar cun il Club da ballape Surses per ina durada da 30 onns ed in tschains simbolic da 100 francs per onn.

Surses cumpra posta veglia

Ed a Beiva cumpra la vischnanca da Surses l’immobiglia da l’anteriura posta per 400’000 francs. Era sche Surses haja atgnamain avunda immobiglias, saja questa cumpra impurtanta, surtut pervi da la fermada d’autos da posta ed il salv da spetga e la tualetta, è da leger en il messadi.

Approvà lescha da natiralisaziun

Ultra da quai ha la radunanza communala da Surses era approvà la revisiun parziala da la lescha da natiralisaziun da la vischnanca Surses, quella va en vigur retroactiv sin il prim da schaner 2019.

