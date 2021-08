Dapi circa in mais è il prototip d’in Quadrin autarc che la firma Uffer SA da Savognin ha construì en funcziun a Monas sur Parsonz. La bilantscha è positiva: Tenor ils responsabels ha la chasa funcziunà a moda autarca.

Dadens e dador il Quadrin autarc

1 / 7 Legenda: Il Quadrin autarc a Monas sur Parsonz. Federico Belotti 2 / 7 Legenda: Durmir e giaschair cun vista vers il Piz Mitgel. Federico Belotti 3 / 7 Legenda: La pitschna cuschina. Federico Belotti 4 / 7 Legenda: Il bogn. Federico Belotti 5 / 7 Legenda: A Catrina e Daniel Desax hai plaschì en il Quadrin autarc. Federico Belotti 6 / 7 Legenda: Il Quadrin autarc a Monas sur Parsonz. Federico Belotti 7 / 7 Legenda: Era davos il Quadrin datti plaz. Federico Belotti

Sco quai che Urs Hefti, il manader dal project, ha ditg envers RTR, saja el cuntent cun il Quadrin autarc. Malgrà ch’i haja gì pauc sulegl, hajan las battarias adina gì avunda capacitad. Anzi, ins haja schizunt gì memia bler electric. Perquai veglian ins en l’avegnir nizzegiar ina part da l'electricitad era per stgaudar l’aua. Enfin ussa vegniva quella stgaudada exclusivamain cun laina en la pigna.

Cun quai ch’i haja pluvì bler l’emprim temp ch’il Quadrin autarc era en funcziun, haja quai er adina gì avunda aua per cuschinar e far la duscha. Per il cas ch’i n'avess ina giada da dar nagina plievgia, saja quai pussaivel d’emplenir il tanc d’aua cun aua ord ina truscha dal conturn, ha ditg Urs Hefti.

audio Co èsi da far vacanzas en il Quadrin autarc? Actualitad dals 24.08.2021.