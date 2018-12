La vischnanca da Surses quinta cun in plus da 305'000 – tar entradas ed expensas da radund 31 milliuns francs.

Cun gronda maioritad ha la vischnanca da Surses approvà il preventiv 2019. Tar entradas da 31,4 milliuns ed expensas da 31,1 milliuns quinta la vischnanca uschia cun in quint equilibrà.

Las investiziuns nettas da stgars 13 milliuns francs vul la vischnanca impunder per l'infrastructura communala cun sanaziuns da vias e lingias e per sanar ed engrondir l'implant da tir «Livizung» a Rona. Sco quai che la vischnanca communitgescha èn radund la mesadad da las investiziuns emprests, participaziuns e contribuziuns a projects turistics.

Il pe da taglia per il 2019 resta tar 100% da la taglia chantunala simpla.

Vischnanca augmenta participaziun vid pendicularas

La radunanza communala ha era augmentà sia participaziun a las pendicularas da Savognin. La radunanza communala ha concedì in credit supplementar da 128'500 francs per signar ulteriuras aczias en vista a las novas telecabinas che remplazzan la sutgera da Savognin a Tigignas. Fin ussa muntava la participaziun da la vischnanca a 14,5%.

Era approvà ha Surses la revisiun da la planisaziun locala per possibilitar in nov trail per mountainbikes da Somtgant a Tigignas. Previs èsi da far ina ruta da 6,7 kilometers per augmentar l'attractivitad da la regiun da vacanzas.

