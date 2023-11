La Turissem Savognin Bivio Alvra SA gida a firmas indigenas a chattar persunal stagiunal adattà. Quai sur in formular sur ina pagina d’internet. L’acziun «Auszeit» saja in success.

La mancanza da persunal occupia oz numerusas branschas, er en il Surses, scriva l’organisaziun turistica en ina communicaziun a las medias. Ella veglia prender serius il tema ed haja cumenzà gia il settember cun grond success cun la campagna «Auszeit» per sustegnair ils purtaders da prestaziuns en la val.

Sco quai che Tanja Amacher, la directura da Savognin Bivio Turissem, ha ditg envers RTR, haja fin ussa gia dà dapli che 40 annunzias. Da quellas hajan ins gia pudì occupar tschintg plazzas sur l’enviern.

Legenda: Tanja Amacher, la directura da Savognin Bivio Turissem, discurra d'in success da la campagna. RTR

Cun la campagna «Auszeit» tschertgan els persunas interessadas che han gust da collavurar per intginas emnas u mais en in manaschi stagiunal. Per quai lavura la regiun da vacanzas Val Surses ensemen cun differents purtaders da prestaziuns sco las pendicularas, las scolas da skis da Savognin u da Bivio sco er ils manaschis da gastronomia en la val.

L'annunzia funcziuna uschia: scannar in code QR, tschertgar in job, trametter formulars e gia funcziuna l'annunzia. La dumonda è nunlianta. Tschertgadas èn persunas che dovran ina plazza da vacanzas da semester, che vulan prender ina plazza da pausa da lur professiun usitada u ch'èn gia pensiunadas e ch'han puspè gust da survegnir ina nova occupaziun.