La vischnanca da Surses ha preschentà il sboz da la lescha per charrar sin vias da funs, guaud, alps ed aclas cun vehichels a motor. Tranter auter prevesa il sboz ch’ins po charrar sin la via da Tinizong a Pensa e da Mulegns enfin Plaz en Val Faller. Il mument vala là anc in scumond da traffic.

La nova lescha vul unifitgar las leschas existentas da las nov anteriuras vischnancas. Sco gia en la veglia lescha, vegni a dar excepziuns per pudair charrar sin vias cun in scumond da charrar, per exempel cuntanscher in’acla. Ina tala lubientscha duai custar tranter 50 fin 200 francs. La tariffa exacta vegn anc definida pli tard. La nova lescha prevesa plinavant d’unifitgar las taxas da parcadis publics, cun excepziun da l’Alp Flex nua che quellas taxas duain esser pli autas, quai per promover il bus public.

Decider anc avant las vacanzas da stad

Enfin ils 22 da mars èsi pussaivel d’inoltrar giavischs en scrit tar la suprastanza communala. Il zercladur duai la radunanza communala decider surlonder, e l’auter onn duai la nova lescha ir en vigur, suenter che la signalisaziun è vegnida adattada.

