A Viols sur la spunda dal Lai Barnagn a Savognin vulan duas firmas dal Grischun bajegiar in hotel ed in ressort da vacanzas. Ils dus projects vegnan budgetads cun 61 milliuns francs. Ussa èsi cler che la vischnanca da Surses vul sustegnair ils projects cun total 3 milliuns francs a fond perdu.

Oriundamain vuleva la vischnanca sustegnair ils projects cun vender il terren necessari per in franc simbolic per meter quadrat. Ussa èsi previs che l’interpresa RESalpina GmbH da Breil, che vul bajegiar il ressort da vacanzas, e la Panorama Development AG da Cuira che vul bajegiar l’hotel, pajan per il terren radund 200 francs per meter quadrat.

Questa midada haja quai dà perquai ch'ins saja durant las tractativas vegnì a la conclusiun da sustegnair ils projects. Quai en il rom da las directivas communalas per la promoziun da hotels ed interpresas d’alloschament cun letgs administrads, è da leger en il messadi. Ins veglia tractar tuts medem, ha ditg il president communal Leo Thomann envers RTR. Gia ils projects da hotel Sandeilas e Gravas hajan survegnì la proposta per in sustegn da 5% da la summa d'investiziun.

RR novitads 06:00