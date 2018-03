Il territori da la staziun da val da la Sutgera Brüggerhorn è tenor novas scuvertas en ina zona da protecziun per funtaunas. Quai scriva la gasetta Südostschweiz am Wochenende. Perquai han las pendicularas decidì da spustar las lavurs per in onn. Entant vegn sclerida la pussaivladad da spustar la tschiffada da la funtauna d'aua da baiver pli profund en il culm.

Plinavant ston las pendicularas sclerir, sche la sutgera veglia sin il Brüggerhorn ch'ha la lubientscha mo fin la stad, dastga excepziunalmain era anc esser en funcziun l'enviern che vegn.

