Per il president da l’Uniun Sutselva Rumantscha Rico Michael d’Andeer èsi cler: Sco minoritad en il mund rumantsch, na veglian ins betg vegnir sut las rodas quai che pertutga las medias rumantschas. Il giavisch saja, ch’ins vegnia resguardà e chattia era sco minoritad en il mund rumantsch l’access medial: «Nus vulain vinavant ina pussaivladad da pudair represchentar en ina gasetta dal di la Sutselva, ch’i fiss ina gasetta per tut ils rumantschs e che betg mintga part da la Rumantschia fa per sasez insatge». I fiss bun era vers anora sch’ils rumantschs pudessan star ensemen e far insatge cuminaivel, quai fissi segir meglier per tut la Rumantschia, ha ditg Rico Michael. Ina collavuraziun cun la revista tudestga Pöschtli, che cumpara ina giada l’emna, na saja nagin’opziun.

Lia Rumantscha piglia serius ils quitads

Tar la Lia Rumantscha vegn beneventà, che la Sutselva vul mantegnair ina gasetta rumantscha. Il secretari general Martin Gabriel piglia serius ils quitads da la Sutselva, che tema per l’avegnir d’ina gasetta stampada. La Sutselva haja il medem dretg sco autras regiuns, da vegnir resguardada en ils discurs da reorganisaziun da las medias rumantschas, ha ditg Gabriel envers RTR.

Legenda: Rico Michael è il president da l'Uniun Sutselva Rumantscha. RTR, Federico Belotti

