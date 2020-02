Daniel Kunfermann, il sviluppader regiunal da la Regiun Alvra ed il Parc Ela ha desditg sia plazza sin la fin d’avrigl. Sche la plazza vegn publitgada danovamain è per il mument intschert.

Davart la raschun per sia disditga n’ha Daniel Kunfermann betg prendì posiziun. L'auter emna vegnia la Regiun Alvra a communitgar ils detagls, ha ditg il sviluppader regiunal sin dumonda da RTR. Entrà en uffizi è Kunfermann ch’ha 41 onns avant exact dus onns. 40% da sia plazza cumpiglia il svilup per il Parc Ela e 40% il svilup per la Regiun Alvra.

Co ch'i va vinavant n'è betg cler

Sche la plazza vegn publitgada danovamain n’è betg anc cler. Simon Willi, il parsura da la conferenza dals presidents ha ditg ch'ins spetgia uss anc sin la posiziun dal chantun che planiseschia probabel midadas tar la promoziun regiunala. Las experientschas fatgas sajan però fitg bunas ed ins deploreschia la desditga da Daniel Kunfermann.

La Regiun Alvra sa cumpona da las sis vischnancas Alvra, Bravuogn-Filisur, Lantsch, Surses, Ferrera/Schmitten e Vaz.

