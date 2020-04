Bleras persunas, che possedan in’abitaziun da vacanzas, han bandunà lur domicil principal e passentan actualmain lur temp en il Grischun. Il chantun supplitgescha ussa quellas persunas da s’annunziar tar la vischnanca per annunziar quantas persunas ch’èn preschentas e per quant ditg.

Sco quai ch’il chantun scriva sin in fegl sgulant, saja per las vischnancas impurtant da savair quantas persunas che sa chattan en vischnanca. Quai saja impurtant per adina pudair garantir il provediment en temp da la crisa da corona. Las datas, che duain er cumpigliar la vegliadetgna, vegnian anonimisadas.

A Bravuogn Filisur èn anc paucs s'annunziads

En la vischnanca da Bravuogn Filisur per exempel èn enfin ussa radund 20 persunas s’annunziadas a l’appell. Il president communal Luzi Schutz ha ditg, ch’i saja impurtant da savair quant bler glieud che saja en vischnanca. Quai per pudair garantir tut ils servetschs sco il provediment d’aua, il sectur da sanadad ed ils pumpiers. Ins stoppia planisar auter, tut tenor quantas persunas ch’èn al lieu. A Bravuogn e Filisur vivan radund 920 persunas, vitiers vegnan 600 abitaziuns e chasas da vacanzas e 200 aclas.