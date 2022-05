Il territori da skis da Lai-Arosa ha registrà l'ultima stagiun d'enviern, uschè blers giasts sco anc mai. Quai cun passa 1,4 milliuns. L'onn da fatschenta che dura mintgamai dal matg fin l'avrigl serria probabel cun ina svieuta da 35 milliuns francs, sco las pendicularas communitgeschan.

Main positiva è però stada la stagiun da stad. Là è il dumber dals giasts stà sut quel da l'onn avant, però anc adina sur quel da las media dals ultims 5 onns. La raschun saja d'ina vart la schlett'aura e la blera naiv ch'hajan retardà il cumenzament da la stagiun.

Pliras investiziuns èn planisadas

En la proxima stad va la telecabina renovada a Rothorn in funcziun. Era vegni investì in nova tecnica ed ils sistems da l'infurmaziun per giasts vegnan elavurà. En pli cumpran las pendiculara dus novs vehichels da pista. Ultra da quai vegni investì vinavant en il parc da velos.