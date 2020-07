La pitschna vischnanca sa chatta sin la ruta dal San Bernardino dasper la via naziunala A13 e tutga tar la regiun Viamala.

Ca. 400 abitantas ed abitants (2010: 448 , il 1880: 337 abitantAs)

Var 70% da la populaziun discurra tudestg e var 30% rumantsch (sutsilvan).

La vischnanca sa chattà sin 945 meters sur mar (Reschen: 1024)

Ins ha chattà restanzas or dal temp dals Romans e dals onns 500 s. Cr.

A Ziràn stevan ina giada 4 chastels. In è vegnì recontruì e restaurà.

Baselgia S. Martin

Ina vaira raritad è la baselgia da S. Martin. La baselgia è enconuschenta sin l'entir mund pervi da ses palantschieu sura picturà, ch'è vegnì fatg en il baud 12avel tschientaner. El consista ord 48 quadrets da l'ur e 105 quadrets da l'intern. Ils quadrets da l'ur mussan sulet scenas cun aua. Tranter auter er monsters da la mar e maletgs cun bastiments. Sper quai ves'ins er maletgs dad anghels ed er scenas da la vita da Jesus.

Er Ziràn ha ina funtauna d'aua termala

Ziràn stgauda ina part da la via chantunala che quella na schela betg. L'aua da la funtauna chauda Avas vegn manada en anzas sin ina lunghezza da 20 meters e stgauda uschia la via. L'idea è vegnida realisada gia avant bunamain 20 onns. Cun questa funtauna vegnan er stgaudadas las chasas a Ziràn. La pussaivladad nizzegian var 90 chasadas. In'idea realisada ils onns 1980. L'aua termala da Ziràn ha ina temperatura da 13-14°C. Per cumparegliar: L'aua termala dad Andeer che vegn era duvrada per il bogn ha ina temperatura da 34 °C.