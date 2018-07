La nova fundaziun vegn presidiada da Telgia Juon, la biadia da Tumasch Dolf. Plinavant èn en il cussegl da fundaziun l’istoricher Sebastian Brändli, la musicologa Laura Decurtins, l’anteriur deputà dal Cussegl grond Jon Pult, la musicista Corin Curschellas ed Ingrid Schütz, ch’è musicista e presidenta da la Cuminanza culturala Val Schons.

La fundaziun surpiglia ina part dal bajetg, la part da Menga Dolf e quella da Telgia Juon. Las anteriuras cumparts dal bajetg restan en possess dad auters commembers da la famiglia, che ston anc cumprar lur participaziun.

Finanziaziun n'è betg anc garantida

Sco quai che Julian Reich, il manader dal post per la promoziun da la cultura «Cultura Viamala» ha ditg, sajan ins il mument vi d'elavurar in plan da fatschenta che duess sclerir tut ils detagls. La renovaziun da la chasa e dal clavà vegn a custar radund trais milliuns francs.

La chasa duai era avair ina u duas abitaziuns da vacanzas e per il clavà datti ina segunda varianta cun remplazzar dal tut il clavà empè da renovar el. Quai procuria per dapli segirezza dals custs da construcziun. Tar la populaziun fruntia il project sin gronda simpatia. Empermischuns per summas pli grondas n’haja la nova fundaziun però betg anc survegnì, uschia Julian Reich.

RR novitads 08:00