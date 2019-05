Sco quai che Lilian Würth dal Parc Natiral Beverin ha ditg envers RTR, saja il manaschi dal post d’administraziun che vegn manà dal parc natiral segirà per almain in onn. L’idea saja da cumenzar cun las lavurs da renovar en forsa dus onns.

In paradis per chors

Ils plans prevesan da far ina stanza per far provas da chant cun la pussaivladad da far registraziuns, ed en ina exposiziun duess l’entir stgazi da chanzuns rumantschas vegnir preschentà. Plinavant duessi dar ina fin duas abitaziuns, che duessan vegnir dadas a fit.

